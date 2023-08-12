Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
Spor Haberleri
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor'un karşılaştığı maçta Caner Erkin, performansıyla dikkat çekti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen Erkin, attığı golle maça damga vurdu. Maçın 58. dakikasında yaklaşık 30 metreden serbest vuruşla gol atan Erkin, Eyüpspor'un 3 puanla sahadan ayrılmasını sağladı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da Caner Erkin attığı golle maça damga vurdu.
Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Heyecan dolu müsabakada yıldızlaşan isim Caner Erkin oldu. Deneyimli futbolcu,58'inci dakikada kaleye yaklaşık 30 metreden attığı frikikle takımına 3 puan getirdi. Bu gol Caner'in yeni takımındaki ilk golü oldu.
Eyüpspor'un yeni transferi Caner Erkin, sezona golle başladı. Tecrübeli futbolcu attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Caner'in golden sonraki şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.
Müsabakanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Eyüpspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Trendyol 1. Lig ekibinin tek golü Caner Erkin'den geldi. Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.
İşte Caner'in o golü;