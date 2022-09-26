Caner Erkin'den Hamit Altıntop'un tüm sözlerini boşa düşüren olay paylaşım: Milli Takım beni bırakmış

A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Caner Erkin'in Ay-Yıldızlı formaya veda ettiğini belirtmişti. Deneyimli sol bek sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamit Altıntop'u yalanlarken, "Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakmış." ifadelerini kullandı.

Uluslar C Ligi son maçında Faroe Adaları'na mağlup olan A Milli Takım, eleştirilerin merkezine oturmuştu. Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Alman hocayı göreve getiren Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'a gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Altıntop'un maç sonu açıklamalarını yalanladı.

"BEN MİLLİ TAKIM'I BIRAKMADIM"

Milli Takım'a veda etmediğini açıklayan Caner Erkin, "Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakmış" dedi.

HAMİT ALTINTOP NE DEMİŞTİ?

Hamit Altıntop, Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası, "Kuntz'dan önce yaş ortalamamız 27.5-28'di. Kuntz ile beraber kadro değişti. Burak Yılmaz'ın bırakması büyük kayıp. Telafi etmek kolay değil. Güzel performanslarıyla, golleriyle bir yere taşımış biri. Caner ve Gökhan'ın bırakması... Böyle böyle değişim içindeyiz. Olumlu taraflarına bakalım. Ferdi'yi, Salih Özcan'ı buraya kazandırdık. Hakan Çalhanoğlu farklı bir pozisyonla ön plana çıktı. Cengiz canlandı. Harbiden sorumluluk alıyor, liderlik yapmaya çalışıyor. Merih, Çağlar da sorumluluk alıyor. Çok değerli kalecilerimiz de var. Kalecilerimizi değerlendirdiğinde onların da üstüne koyması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.