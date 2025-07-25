Çanakkale'de Sahil Sürat Türkiye Kupası Heyecanı

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Sahil Sürat Türkiye Kupası, 1-3 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Yarışlarda 250'ye yakın sporcu madalya için mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, 1-3 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında mücadele edecek.

Türkiye genelinden 20'ye yakın kulüp ve 250'ye yakın sporcu, Çanakkale sahilinde madalya için kürek çekecek.

Beach sprint formatında düzenlenecek yarışlar, sporcuların sahilden koşarak başladığı, teknelerine binerek 500 metrelik parkurda kürek çektikleri ve tekrar sahile dönüp finiş çizgisine koşarak tamamladıkları dinamik bir yapıya sahip.

Organizasyonun eleme yarışları 1 Ağustos'ta, çeyrek finaller 2 Ağustos'ta, yarı final ve final müsabakaları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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