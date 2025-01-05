Üye Girişi
Haberler
Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
Ukrayna kritik bölge için saldırıya geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor

Çanakkale'de Dostluk Maçı: Kepezspor ve Lapta Türk Birliği 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Kepezspor ile KKTC temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında düzenlenen dostluk maçı, 1-1 berabere sonuçlandı. Maç öncesi yapılan açıklamalarda dostluğun ön planda olduğu vurgulandı.

Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı oynandı.

Kepez Atatürk Stadyumu'nda yapılan karşılaşmayı, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Kepezspor Kulübü Başkanı Azem Ülkü, Lapta Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara ile futbolseverler takip etti.

Karşılaşma öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Fatma Demirel, "Kıbrıs havası gibi harika bir hava var bugün. Muhteşem bir maç olacak. İki takım da bizim, dostluk kazansın." dedi.

Takımların "Lapta Türk Birliği-Kepezspor dostluk maçına hoş geldiniz" yazılı pankartla sahaya çıktıkları müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Spor
img

Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
img

Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
img

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan olay Galatasaray paylaşımı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle

Son Dakika Haberleri

TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.