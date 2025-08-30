Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, Güvenlik Önlemleri Artırılarak Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'de '30 Ağustos Zafer Bayramı' etkinlikleri kapsamında bu yıl 38'incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolmasının ardından, güvenlik tedbirleri artırılarak gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, '30 Ağustos Zafer Bayramı' nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışının bu yıl 38'incisi yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çanakkale İskele Meydanı arasında 6,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 254 yabancı olmak üzere toplam 1434 kişi katıldı. Yarışçılar feribotla başlama işaretinin verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

BAŞLANGIÇ KULVARI 50 METREDEN 100 METREYE ÇIKARILDI

Öte yandan, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un karaya çıkamadığı belirlendi. İstanbul Boğazı'ndaki yarışta yaşanan olay sonrası, Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı Komitesi tarafından katılımcıların yüzme şamandırası kullanması zorunlu tutuldu. Ayrıca Çamburnu akıntısının güvenle aşılabilmesi için de başlangıç kulvarı 50 metreden 100 metreye çıkarıldı. 12 kategoride düzenlenen yarış sırasında AKUT, Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti ekipleri, 1 ambulans bot ve 40 kano ile görev yapıldı. Çok sayıda balıkçı teknesi, hakemler ve cankurtaranlar da güvenlik için hazır bulundu.

'GURURLU VE MUTLUYUM'

Karaya ilk çıkan yarışmacılardan Çiğdem Ezo Topaloğlu (16), "Yarışmaya ilk başladığımda, teknelere yakın yüzdüğüm için biraz zorlandım. Denizde dalga olmadığı için bitiş noktasına kolay ulaştım. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzdüğüm için çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Yarışmacılardan Güney Berk Kaya (15) ise "Mücadele dolu bir yarışmaydı. Bir ara hangi yöne ilerlediğimi şaşırdım ama hakemler çok yardımcı oldu. Hem hakemlere hem de üzerimde çok büyük emeği olan Ayşegül hocama ve aileme teşekkür etmek istiyorum. Ailem maddi ve manevi her zaman yanımda olup, büyük destek veriyor" diye konuştu.