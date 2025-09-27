Can Uzun'un Golleriyle Eintracht Frankfurt Galibiyet Serisini Sürdürüyor

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında 5-1 yenen Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un da 1 gol attığı maçta deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti.

Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 6-0 öne geçip 4 gol yedikten sonra maçı 6-4 kazanan Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, 45+1'de takımının 5. golünü attı.

Can Uzun, Bundesliga'da bu sezonun ilk 5 haftasında tüm rakiplere birer gol atarak 5 maçta 5 gol kaydetmiş oldu.