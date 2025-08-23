Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti

Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti
Bundesliga'nın ilk hafta maçında Eintracht Franfurt, sahasında Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Can Uzun, maçı 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana Bundesliga'da 3 gole doğrudan katkı yapan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu oldu.

Bundesliga'nın ilk hafta maçında Eintracht Franfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

CAN UZUN MAÇA DAMGA VURDU

Eintracht Franfurt'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Can Uzun, 25 ve 47. dakikada Jean Bahoya ve 70. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Can Uzun, takımının ikinci ve üçüncü gollerinde asisti yapan isim oldu. Werder Bremen'in golü ise 48. dakikada Justin Njinmah ile geldi.

CAN UZUN TARİHE GEÇTİ

Maçı 1 gol ve 2 asistle bitiren Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana Bundesliga'da 3 gole doğrudan katkı yapan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu olmayı başardı.

FRANKFURT 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Frankfurt, sezona 3 puanla başladı. Werder Bremen, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Ligin bir sonraki maçında Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen ise sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
