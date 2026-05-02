Haberler

Can Uzun, Eintracht Frankfurt'un Hamburg'a 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 19 maçta 7 gol kaydetti

Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un Hamburg'a 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü kaydetti.

Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Hamburg'a 2-1 mağlup oldu.

Eintracht Frankfurt, 48. dakikada Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçse de 51. dakikada Gronbaek ve 59. dakikada Vieira'nın golleriyle Hamburg'a 2-1 yenildi.

20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon forma giydiği 19 maçta 7 gol kaydetti.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, ligde 43 puanda kalırken Hamburg ise 34 puana yükseldi.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

