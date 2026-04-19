Haberler

Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ikinci yarışta sezonun ilk podyumuna çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Hollanda'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 3. ayağında 3. olarak sezonun ilk podyumunu yaşadı. Yarışa 12. sıradan başlayan Can, liderlik mücadelesi verdi ve yarışı Philip Oettl'ın ardından tamamladı.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 12. sıradan başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Can, büyük çekişmenin yaşandığı ancak Roberto Garcia'nın (GMT94 takımı) kazası nedeniyle bitime 6 tur kala durdurulan yarışı, lider Philip Oettl'ın (Feel) 1.1 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.

22 yaşındaki Can böylece bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Puanını 52'ye yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Jaume Masia'nın (Orelac Verdnatura) 54 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

Görevde kalmak için tek bir şansı var! Olmazsa ''güle güle'' denilecek
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor