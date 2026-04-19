Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ikinci yarışta sezonun ilk podyumuna çıktı
Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Hollanda'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 3. ayağında 3. olarak sezonun ilk podyumunu yaşadı. Yarışa 12. sıradan başlayan Can, liderlik mücadelesi verdi ve yarışı Philip Oettl'ın ardından tamamladı.
Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.
Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 12. sıradan başladığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.
Can, büyük çekişmenin yaşandığı ancak Roberto Garcia'nın (GMT94 takımı) kazası nedeniyle bitime 6 tur kala durdurulan yarışı, lider Philip Oettl'ın (Feel) 1.1 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.
22 yaşındaki Can böylece bu sezon ilk kez podyuma çıktı.
Puanını 52'ye yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Jaume Masia'nın (Orelac Verdnatura) 54 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-3 Mayıs tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.