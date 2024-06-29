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Can Korkmaz: Kenarda Ergin Ataman gibi bir antrenörün olması herkese güven veriyor

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A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Can Korkmaz, Ergin Ataman'ın varlığının güven verici olduğunu söyledi. Korkmaz, Avrupa'daki en formda başantrenör olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı basketbolcu Can Korkmaz : Kenarda Ergin Ataman gibi bir antrenörün olması herkese güven veriyor

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Can Korkmaz, "Kenarda Ergin Ataman gibi bir antrenörün olması herkese güven veriyor. Son senelerde Avrupa'daki en formda başantrenör. Belki dünyada da olabilir. Onun kenarda olması, Ergin Hocanın arkamızda olduğunu bilmek güven verici" dedi.

A Milli Takım, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında çalışmalarını 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılarda 31 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kampın iyi geçtiğini belirten milli basketbolcu, "Olimpiyatlarda olmak isterdik ama bunu başaramadık. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EuroBasket 2025) ve arkasından da EuroBasket 2025 var. Bu da bunun için güzel bir hazırlık kampı. Tekrar bazı şeyleri hatırlamak için, benimsemek için önemli bir kamp. Kış döneminde oynayacağımız maçlarla en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na gidip en iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ÜSTESİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE GELECEĞİZ"

Milli takımın son dönemdeki performansına dair de konuşan Can, şunları kaydetti:

"Her inişin bir çıkışı, her çıkışın da bir inişi vardır. Her ülke böyle dönemler yaşar. Ben yetenek olarak, çalışma etiği, karakter olarak bu çıkışı yapabilecek oyuncular olduğumuzu düşünüyorum. Takım içinde de herkes her şeyin farkında. Bunun üstesinden en iyi şekilde geleceğiz."

"KENARDA ERGİN ATAMAN GİBİ BİR ANTRENÖRÜN OLMASI HERKESE GÜVEN VERİYOR"

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile sezonu çifte kupayla tamamlayan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili bir soruya Can Korkmaz, şu yanıtı verdi:

"Kenarda Ergin Ataman gibi bir antrenörün olması herkese güven veriyor. Son senelerde Avrupa'daki en formda başantrenör. Belki dünya da olabilir. Onun kenarda olması, Ergin Hocanın arkamızda olduğunu bilmek güven verici."

Milli oyuncu, konuşmasını ise "Hepimiz gerçekte ne kadar yetenekli, ne kadar bu formayı benimsediğimizi, ülkenin basketbol anlamında ileri gitmesini istediğimizi gösterebiliriz. Hem saha içinde hem saha dışında kenetlenerek ülkemizi en iyi noktaya taşıyabiliriz" diyerek tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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