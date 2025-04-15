Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Can Ahmet Bağlar, Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Can Ahmet Bağlar, Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Madalyanın Sahibi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Can Ahmet Bağlar, Üniversiteler Arası Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bağlar, ETÜ'ye Taekwondo branşında ilk madalyasını kazandırdığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Üniversiteler arası Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Can Ahmet Bağlar, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

11-13 Nisan tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Üniversiteler Arası Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Can Ahmet Bağlar, turnuvada gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakanın ardından konuşan Bağlar, ETÜ'ye Taekwondo branşında ilk madalyasını kazandırmaktan ötürü büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, hedefinin altın madalyalar kazanmak olduğu belirtti. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.