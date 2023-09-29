Çameli Belediyesi Voleybol Takımı TÜİK'i mağlup etti

Çameli Belediyesi Voleybol Takımı, Denizli Kamu Spor Oyunları etkinliğinin 2'inci maçında karşılaştığı TÜİK Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Turnuvanın başarılı ekipleri arasında yer alan sporcuları kutlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta düzenlenen ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gözetiminde ilimizde gerçekleşen Kamu Spor Oyunları etkinliğine, Çameli Belediyesi personellerinden oluşan Çameli Belediyesi Voleybol Takımı ile katıldık. Takımımız 2. maçını TÜİK Voleybol Takımı ile oynadı. Karşılaşmada 3-0 galip gelen takımımız, bizleri gururlandırdı. Galip gelen Çameli Belediyesi Voleybol Takımı'mızı tebrik eder ve tüm katılımcılara başarılar dileriz. Başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze kamu personellerini sporla buluşturmak için düzenledikleri Kamu Spor Oyunları etkinliği için teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ