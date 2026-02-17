Cambiasso, Galatasaray'a karşı rövanş maçında yok
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Andrea Cambiaso, Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sarı kart gördü.
- Andrea Cambiaso, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş maçında oynayamayacak.
- Galatasaray ile Juventus arasındaki rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini sahasında konuk etti.
CAMBIASSO SARI KART GÖRDÜ
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 18. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
RÖVANŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
25 yaşındaki İtalyan orta saha Andrea Cambiaso, gördüğü bu sarı kartla birlikte gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray, Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.