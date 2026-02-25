Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Haberler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıktı. 17 yaşındaki futbolcu Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından geçmişte kendisinin ve annesi Derya Balta'nın yaptığı paylaşımlar yeniden gündem oldu.

  • Fenerbahçe, Çağrı Balta'nın transferi için Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon TL yetiştirme bedeli ödeyecek.
  • Çağrı Balta, Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyerek Fenerbahçe'ye transfer oldu.
  • Çağrı Balta'nın annesi Derya Balta, 2019 yılında 'Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir' sözlerini paylaşmıştı.

Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyerek Fenerbahçe'ye transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta, sarı lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

GEÇMİŞTE YAPILAN İKİ PAYLAŞIM YENİDEN GÜNDEM OLDU

17 yaşındaki futbolcu Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından geçmişte Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Çağrı Balta, sarı-kırmızılılı futbolcu Mauro Icardi'nin "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" paylaşımını hikayesine eklemişti.

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla annesinin paylaşımı yeniden gündem oldu

'KARAKTERLİ İNSANLAR ANLAYABİLİR'

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta ise 2019 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bakınız burası Metin Oktay Tesisleri'nin girişi. Burada büyümenin ne demek olduğunu karakterli insanlar anlayabilir." sözlerini kullanmıştı.

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla annesinin paylaşımı yeniden gündem oldu

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bu iki paylaşım sosyal medyada yeniden gündem olurken Galatasaray taraftarı, eski futbolcuları Hakan Balta'ya büyük tepki gösterdi.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Öte yandan transferin maliyeti de belli oldu. Fenerbahçe, bu transfer için Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon TL yetiştirme bedeli ödeyecek.

