Çağlayancerit'te Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Çağlayancerit İlkokulu şampiyon oldu. Turnuvaya 11 takım ve 70 sporcu katıldı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen turnuvaya 11 takım ve 70 sporcu katıldı.

Bir hafta süren turnuvada Çağlayancerit İlkokulu şampiyon oldu.

Şampiyon takıma madalya ve kupasını Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun verdi.