Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında İspanyol devi Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO

Çağlar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler,28 yaşındaki stoperin bonservisi için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon euro ödeyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.