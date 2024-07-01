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Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam

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Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini 8.5 milyon euro karşılığında aldı. Milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bu bonservis bedelini 4 sene içinde 7 taksitle ödeyecek.

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında İspanyol devi Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO

Çağlar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler,28 yaşındaki stoperin bonservisi için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon euro ödeyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Nuri Aga:

Çok para değmez.

4
0
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Melih Utku AKAY:

Ölü yatırım

1
0
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