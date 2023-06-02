Diego Simone transferi resmen ilan etti! Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simone, Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü bize katılacak. Defansımıza çok yardımcı olacak..." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de küme düşen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi resmen belli oldu.
"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BİZE KATILACAK"
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simone, milli futbolcuyu kadrolarına kattıklarını duyurdu. Arjantinli hoca yaptığı açıklamada, Çağlar Söyüncü bize katılacak. Defansımıza çok yardımcı olacak..." ifadelerini kullandı.
9 MAÇA ÇIKABİLDİ
Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 9 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, toplam 709 dakika sahada kalma fırsatı bulabildi.
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