Diego Simone transferi resmen ilan etti! Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simone, Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü bize katılacak. Defansımıza çok yardımcı olacak..." ifadelerini kullandı.