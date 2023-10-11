Çağdaş Bodrum Spor'un Genel Menajeri Tolga Tekinalp görevinden ayrıldı

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da sezon başında göreve getirilen Genel Menajer Tolga Tekinalp görevinden ayrıldı. Tekinalp, karşılıklı çıkarların korunması adına böyle bir karar verdiklerini ve iyi ilişkiler içinde ayrıldıklarını belirtti.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da sezon başında göreve getirilen Genel Menajer Tolga Tekinalp görevinden ayrıldı. Tekinalp konuyla ilgili olarak, "Karşılıklı çıkarların korunması adına böyle bir karar verdik ve iyi ilişkiler içinde ayrıldık. Çağdaş Bodrum'a başarılar diler, birlikte çalıştıklarıma teşekkür ederim" dedi.