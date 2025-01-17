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Çağdaş Atan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çağdaş Atan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. 'Spor' kategorisinde Tayfun Coşkun'un 'Şov zamanı' karesini seçen Atan, savunma sanayisine vurgu yaptı.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Çağdaş Atan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde oyunu "Şov zamanı" fotoğrafına verdi

Atan, "Spor" kategorisinde oyunu Tayfun Coşkun'un "Şov zamanı" fotoğrafından yana kullandı. Mike Tyson hayranı olduğunu belirten Çağdaş Atan, bu nedenle bu fotoğrafın kendisini etkilediğini dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını beğendiğini belirtti.

Bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise oyunu Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafından yana kullanan Çağdaş Atan, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafına oy verdi.

"Her zaman savunma gücümüzün iyi olması gerektiğini düşünüyorum"

Çağdaş Atan, " Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasında birbirinden güzel kareler arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

En sevdiği kareninin Bayraktar Kızıl Elma'nın yer aldığı 'TEKNOFEST' olduğunu belirten Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savunma sanayimizin için çok önemli yatırımlar yapılıyor ve ben bunu çok değerli buluyorum. Günümüz dünyasında ve bulunduğumuz coğrafya itibarıyla her zaman savunma gücümüzün iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü jeopolitik olarak kritik bir pozisyondayız, o yüzden bu fotoğrafı çok değerli buldum. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı, çekenlerin eline sağlık. Güzel kareler yakalanmış ama benim en değerli bulduğum fotoğraf olarak Bayraktar Kızılelma'yı söylemek istiyorum."

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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