Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

Güncelleme:
Konyaspor, 9 maçtır galibiyet alamayan takımda teknik heyet değişikliğine gitti ve teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Atan'ın Konyaspor serüveni sadece 89 gün sürdü ve bu süre zarfında takım, beklentilerin uzağında kaldı. Yeni teknik direktör olarak ise eski çalıştırıcı İlhan Palut'un ismi öne çıktı. Yönetimin kısa süre içinde resmi adımı atması bekleniyor.

Konyaspor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan dönemi sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 9 maçtır galibiyet alamayan takımda teknik heyet değişikliğine gitme kararı aldı.

89 GÜNDE VEDA

Çağdaş Atan'ın Konyaspor serüveni sadece 89 gün sürdü. Atan yönetiminde yeşil-beyazlılar 9'u Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 12 karşılaşmaya çıktı ancak beklentilerin uzağında kaldı.

GALİBİYET HASRETİ BİTMEDİ

Konyaspor, Çağdaş Atan döneminde ligde galibiyet sevinci yaşayamazken, oynanan maçlarda alınan sonuçlar teknik heyet değişikliğini kaçınılmaz hale getirdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte üst üste beraberlikler ve mağlubiyetler aldı.

İLHAN PALUT HAMLESİ

Yeni Konya gazetesinin haberine göre Konyaspor yönetimi, Çağdaş Atan'ın ardından camianın yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olan eski teknik direktör İlhan Palut'u yeniden göreve getirmek için harekete geçti. Yönetimin kısa süre içinde resmi adımı atması bekleniyor.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN LİG PERFORMANSI

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, ligde Karagümrük, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılırken; Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında beraberlikler aldı.

