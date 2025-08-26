Çağatay Han Torun, Kırşehir FSK'nın Başkanı Seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ejderoğlu Kırşehir FSK'nin mevcut başkanı Çağatay Han Torun, göreve yeniden seçildi.

Güneykent Tesisleri'nde düzenlenen ve tek adayla girilen seçimde, Torun yeniden başkan seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul'un ardından konuşan Torun, yeni yönetimde birkaç isim değişikliği yaşandığını söyledi.

Şehrin takımını ayakta tutmak için çok ciddi bir mücadeleye girdiklerini ve başarıyı hedeflediklerini vurgulayan Torun, Kırşehir'in isminin profesyonel spor liglerinden silinmesini istemediklerini ifade etti.

Kısıtlı imkanlar ve öz kaynaklarla takımı ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydeden Torun, birlik ve beraberlik içinde kulübü yaşatmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, destek istedi.

Mehmet Işık'ın başkan yardımcısı, Kenan Şengök'ün sayman üye ve Mevlüt Toprak'ın sekreter olarak görevlendirildiği takımda, Ahmet Can Uçar, Doğan Özbek ve Zülfikar Karakılıç da yönetim kurulu üyesi oldu.