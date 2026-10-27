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C Grubu lideri Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Kolossos'a konuk olacak

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos'a konuk olacak. C Grubu'nda 3 maçını da kazanan Esenler Erokspor lider, 2 galibiyetli Kolossos üçüncü sırada; maç Rodos'ta TSİ 19.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ?FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos'a konuk olacak.

Rodos'taki Kallithea Spor Salonu'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

C Grubu'nda 3 maçı da kazanan Esenler Erokspor, liderlik koltuğunda oturuyor. Gruptaki 3 müsabakanın 2'sini kazanan Kolossos ise üçüncü sırada yer alıyor.

?FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda altışarlı 8 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar adlarını ikinci tura yazdıracak.

Kaynak: AA
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