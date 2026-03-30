Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon son maçta belli olacak

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi final etap ikinci maçında Buzadam, Zeytinburnu Buz Hokeyi'ni 6-2 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Buzadam, ilk periyodu önde tamamladı ve son periyotta aldığı golle maçı kazandı.

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi final etabı ikinci maçında Buzadam, Zeytinburnu Buz Hokeyi'ni 6-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 10. dakikada Artem Lobanov ve 20. dakikada Roman Darin'in attığı gollerle Buzadam 2-0 önde tamamladı.

Zeytinburnu Buz Hokeyi ikinci bölümde Avval Baisov'un 25. dakikada attığı golle durumu 2-1 yapsa da 35. dakikada Haktan Kabay, 36. dakikada Gafar Satarov ve 40. dakikada Fatih Tayğar'ın sayılarıyla Buzadam skoru 5-1'e getirdi.

Son periyotta Emre Faner'in sayısıyla Zeytinburnu Buz Hokeyi bir gol daha bulsa da bitime 6 saniye kala maçı Buzadam, Roman Darin'in golüyle maçı 6-2 kazandı.

Finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin son maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü

Kante ve Davinson Sanchez karşı karşıya geldi! İşte kazanan
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran, Körfez ülkesindeki dev fabrikayı vurdu
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü

Kante ve Davinson Sanchez karşı karşıya geldi! İşte kazanan
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı