Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig'de şampiyon "Buzadam"

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig'de şampiyon 'Buzadam'
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Buzadam SK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü iki maçta da yenerek şampiyonluğa ulaştı. Federasyon Başkanı Halit Albayrak, tüm kulüpleri başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa Buzadam SK, ulaştı.

Federasyonun açıklamasına göre, play-off final serisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Buzadam SK, iki galibiyete ulaşanın şampiyon olduğu seride rakibini iki maçta da yenerek kupayı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Kadınlar Süper Ligimizde sezon boyunca büyük bir emek ve mücadele ortaya koyan tüm kulüplerimizi yürekten kutluyorum. Play-off sürecinde sergilenen performans, ligimizin her geçen yıl daha da geliştiğinin en önemli göstergesidir. Şampiyon olan Buzadam Spor Kulübü'nü tebrik ediyor, tüm takımlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

