Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon Buzadam

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi finalinin üçüncü maçında Buzadam, Zeytinburnu Buz Hokeyi'ni 4-3 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Final serisinin ilk maçını kazanan Zeytinburnu Buz Hokeyi ile ikinci müsabakadan galip ayrılan Buzadam, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşı karşıya geldi.

İlk periyotta 2-0 geriye düşen Buzadam, mücadeleden 4-3 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Buzadam, ligde üst üste 5. şampiyonluğunu elde etti.

Kupa töreni düzenlendi

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak Zeytinburnu Buz Hokeyi'nin oyuncularına ve teknik heyetine madalyaları ile ikincilik ödülü verildi.

Ardından Buzadam'ın oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, kaptan Fatih Taygar'a kupayı verdi. Fatih'in kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı.

Halit Albayrak: "Tam bir final havası oldu"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final serisinin çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Bu sezon çok zevkli geçti. Her takımın birbirini yendiği bir sezon oldu. Tam bir final havası oldu. Finale yakışır bir mücadele izledik. İyi olan kazandı. Bu maç, Türkiye'de buz hokeyinin geldiği noktayı bize gösteriyor. İnşallah önümüzdeki sezon daha fazla takımın yer aldığı ve heyecanlı bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Atilla Yavuz: "Takımımızın kalitesiyle kenetlendik"

Buzadam Kulübü Başkanı Atilla Yavuz, 5. şampiyonluklarını elde ederek formalarına ilk yıldızı eklediklerini kaydetti.

Bu sezon çok zorlukla mücadele ettiklerini aktaran Yavuz, "Sanki ilk şampiyonluğumuzu yaşıyoruz. Takımımızın kalitesiyle hep beraber kenetlendik ve tarihimize 5. şampiyonluğu kazandırdık. İlk yıldızı formamıza ekledik." diye konuştu.

Buzadam'ın kaptanı Fatih Taygar, final serisinin üçüncü ve son maçında çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "İlk maçı onlar, ikinciyi biz aldık. Üçüncü müsabakaya kaldı. Bu maçta 2-0 gerideydik. İnanılmaz bir mücadele verdik ve 4-3 kazandık. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.