Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig'in açılışında Buzadam, Yükseliş SK'yi 3-1 yendi

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçı gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan mücadelede Buzadam ile Yükseliş SK takımları karşı karşıya geldi.

Sporcular, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla üzerinde "Erken tanı KETEM'de, hayat senin elinde" yazısının bulunduğu pankartla piste çıktı.

Maçın hakemleri ise "Erken fark et, oyunda kal" yazılı pembe-beyaz formayla pistte yer aldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sezonun ilk maçları başlamış durumda. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Biz de buna dikkati çekmek için etkinlikler planladık. Misafirlerimize özel hediyeler hazırladık ve bu farkındalığı Sağlık Bakanlığı taramasıyla taçlandırdık. Sağlıklı bir gelecek için sporun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu farkındalığı ne kadar dile getirebilirsek sağlıklı bir toplum olma yolunda o kadar ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım keyifli sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Buzadam, yeni sezonun ilk maçında Yükseliş SK'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA