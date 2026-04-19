Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı 2026 IIHF Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

BUZ Hokeyi Erkek A Milli Takımı, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da son maçta Meksika'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayan milliler, Division II Group B'ye yükseldi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda, "Sporun her branşında adından söz ettiren Türkiye! Yükselişini emin adımlarla sürdüren buz hokeyi milli takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

