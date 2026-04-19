Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı 2026 IIHF Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da Meksika'yı yenerek altın madalya kazanan Türkiye, namağlup tamamladığı turnuvayla Division II Group B'ye yükseldi.

BUZ Hokeyi Erkek A Milli Takımı, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da son maçta Meksika'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayan milliler, Division II Group B'ye yükseldi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda, "Sporun her branşında adından söz ettiren Türkiye! Yükselişini emin adımlarla sürdüren buz hokeyi milli takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık