Büyükusta Işık Can, ABD'de Güney Dakota Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak kazandı

Büyükusta Işık Can, ABD'de Güney Dakota Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli satranççı Büyükusta Işık Can, ABD'nin Güney Dakota eyaletinde düzenlenen 2026 Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Sioux Falls kentindeki turnuvada tüm maçlarını kazanan Can, 5 puanla birinciliğe ulaştı.
Milli satranççı Büyükusta (GM) Işık Can, ABD'de düzenlenen 2026 Güney Dakota Valilik Kupası'nı (South Dakota Governor's Cup) 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Dakota eyaletindeki Sioux Falls kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Büyükusta Işık Can, tüm karşılaşmalarını kazanarak 5 puanla birinciliğe ulaştı.
Kaynak: AA