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Büyükusta Işık Can, ABD'de Güney Dakota Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak kazandı

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Milli satranççı Büyükusta Işık Can, ABD'nin Güney Dakota eyaletinde düzenlenen 2026 Valilik Kupası'nı 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Sioux Falls kentindeki turnuvada tüm maçlarını kazanan Can, 5 puanla birinciliğe ulaştı.

Milli satranççı Büyükusta (GM) Işık Can, ABD'de düzenlenen 2026 Güney Dakota Valilik Kupası'nı (South Dakota Governor's Cup) 5'te 5 yaparak şampiyon tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Dakota eyaletindeki Sioux Falls kentinde düzenlenen turnuvada mücadele eden Büyükusta Işık Can, tüm karşılaşmalarını kazanarak 5 puanla birinciliğe ulaştı.

Kaynak: AA
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