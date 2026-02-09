Haberler

Milli satranççı Ediz Gürel, Hollandalı büyükusta van Foreest ile Ankara'da karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli satranççı Ediz Gürel, 11-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da Hollandalı Büyükusta Jorden van Foreest ile 12 oyundan oluşan özel bir maçta yarışacak.

Milli satranççı Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 11-17 Şubat tarihlerinde Ankara'da Hollandalı Büyükusta Jorden van Foreest ile özel ikili maçta mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek karşılaşma toplam 12 oyundan oluşacak.

Müsabakada 6 klasik, 2 hızlı (freestyle) ve 4 yıldırım oyun oynanacak. Klasik ve yıldırım oyunlar Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) reytingine dahil edilirken, freestyle oyunlar gösteri niteliği taşıyacak.

Toplam puanlamada üstünlük sağlayan sporcu maçın galibi ilan edilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Taraftarlara seslendi