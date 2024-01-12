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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak

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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak. Mücadele 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 8. hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak. 14 Ocak Pazar günü Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir basketbol Türkiye Sakarya Basketbol Spor Haberler

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