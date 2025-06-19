Büyükler Savate Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlıklara Başladı

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Büyükler Savate Milli Takımı, 22-30 Haziran tarihleri arasında Çankırı'da kamp yapacak ve 1 Temmuz'da dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele etmek üzere yola çıkacak.

Büyükler Savate Milli Takımı'nın, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yapılacak dünya şampiyonası için 22-30 tarihleri arasında Çankırı'da kampa girecek.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5-9 Şubat 2025 tarihinde Savate Türkiye Şampiyonası'nın Çankırı'da yapıldığını hatırlattı.

Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporculardan Büyükler Savate Combat, Büyükler Savate Assaut, Gençler Assaut, Yıldız Sporcular Assaut milli takımlarının oluşturulduğunu belirten Kibaroğlu, "Büyükler Savate Combat Milli Takımı 22-30 Haziran'da milli takım kampına giriyor. 1 Temmuz'da yola çıkacak olan Savate Milli Takımımız, 2-6 Temmuz 2025 tarihinde Savate Combat Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, bayrağımızı temsil edecektir. Başta Federasyon Başkanımız Hasan Öztürk Bey'e, Teknik Direktör Hakan Kibaroğlu'na teşekkür eder, Savate Milli Takımı antrenör ve sporcularına başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı olan savate, 2024 yılının haziran ayında, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanmasının ardından resmiyet kazanmış ve 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nı yapmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Spor
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