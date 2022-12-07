TFF Başkanı ateşi yaktı! Tüm dünyada izlenen dev turnuva Türkiye'ye çok yakın

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusuyla ilgili umut dolu açıklamalar yaptı. Büyükekşi, "EURO 2028 ve EURO 2032 için başvurduk. Dünya çapında çok önemli statlarımız var. Şehirlerimizi seçtik, birini alacağımızı umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin EURO 2028 ve EURO 2032 için yaptığı başvurular hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi. Büyükekşi, beIN Sports'ta katıldığı programda iki turnuvadan birini almayı ümit ettiklerini söyledi.

"STATLARIMIZ ÇOK İYİ"

2032 için İtalya'nın rakip olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "2028 için İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere ortak müracaat yaptı. Biz tek müracaat ettik. 2032 için de İtalya tek başına müracaat etti, biz de tek başımıza müracaat ettik. Bizim dünya çapında çok önemli statlarımız var. Şehirlerimizi seçtik, ön çalışmayı yapıp UEFA'ya bildirdik" şeklinde konuştu.

"SÜRE BİTTİ"

Müracat süresinin dolduğunu ve Türkiye'nin iki turnuva için de adaylık verdiğini söyleyen Büyükekşi, "Yeni bir ülke müracaat edemez artık süre bitti. Türkiye ikisinde de adaylık için var. Birini alacağımızı umuyoruz" açıklamasını yaptı.

"BİRİNİ ALIRIZ DİYE ÜMİT EDİYORUZ"

Şehirleri TFF'nin değil UEFA'nın kriterlerinin belirlediğini ifade eden Büyükekşi, "Biz kendi kriterlerimize göre seçmiyoruz şehirleri. UEFA'nın kriterleri var. Stat kapasiteleri var. Şehirlerarası mesafe kriterleri var. En az 60-70 bin kişilik bir stat olacak, 50 bin kişilik stat olacak gibi... Bizim birçok stadımız 33 bin kişilik ve sırf bunun için böyle. Statlarımızın durumu ve zemini de önemli. Biz 2028 ya da 2032'den birini alırız diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.