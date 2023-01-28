Büyük umutlarla transfer olmuştu! Fenerbahçeli yıldızın bileti kesiliyor

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın gelişiyle iyice gözden düşen Gustavo Henrique pozisyonlarda yavaş kalmasıyla da tepki topluyordu. Flamengo'dan 1.4 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Henrique'nin sözleşmesinde 1.4 milyon euroluk bir zorun alma opsiyonu bulunuyor.

GUSTAVO KALMAK İSTİYOR

Toplamda 2.8 milyon euro ödeme yapacak olan Fenerbahçe, Gustavo'nun bonservisini almamak için Flamengo ile görüştü. Brezilya temsilcisi oyuncuyu adres göstererek, "Kendisi dönmek isterse konuşuruz ancak şu an için opsiyonu kullanmak zorundasınız." cevabı verildi.

TAKIMDAN AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları Gustavo ile görüşerek takımdan ayrılmasını talep etti. Deneyimli stoperin İstanbul'da mutlu olduğu ve kalmak istediği öğrenildi. Yönetimin ise Brezilyalı savunmacıyı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği de gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jorge Jesus'un büyük beklentilerle transfer ettirdiği 29 yaşındaki stoper, bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.