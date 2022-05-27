Büyük turnuvaların tümünde varız! İşte yeni sezonda Avrupa'da boy gösterecek 5 Türk takımı - Haberler

Büyük turnuvaların tümünde varız! İşte yeni sezonda Avrupa'da boy gösterecek 5 Türk takımı
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Türkiye Kupası'nı Sivasspor'un kazanmasının ardından Avrupa'da boy gösterecek tüm Türk takımları netleşti. Buna göre Türkiye, Avrupa'da 5 takımla büyük turnuvaların tümünde temsil edilecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yiğidolar'ın kupanın sahibi olmasının ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlarımız da netleşti.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan gitmeye hak kazandı. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Finalde Kayserispor'u devirerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Sivasspor ise Türkiye'yi yeni sezonda Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor ile 4. sırada tamamlayan Başakşehir ise, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
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