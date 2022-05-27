Büyük turnuvaların tümünde varız! İşte yeni sezonda Avrupa'da boy gösterecek 5 Türk takımı - Haberler

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yiğidolar'ın kupanın sahibi olmasının ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlarımız da netleşti.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan gitmeye hak kazandı. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

SİVASSPOR, AVRUPA LİGİ BİLETİNİ ALDI

Finalde Kayserispor'u devirerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Sivasspor ise Türkiye'yi yeni sezonda Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR, KONFERANS LİGİ'NE KATILIYOR

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor ile 4. sırada tamamlayan Başakşehir ise, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

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