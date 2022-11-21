Büyük tehlike kapıda! Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'ye yıkımı yaşatabilir

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, attığı gollerle takımını galibiyete taşırken, Katar'ın Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk takım olmasını sağladı. Yıldız futbolcu aynı zamanda ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en skorer futbolcusu olma unvanını kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcüyü bonservis bedelsiz kaçırma tehlikesi olan Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak konusu oldu.