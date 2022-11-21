Büyük tehlike kapıda! Dünya Kupası'nda tarihe geçen Valencia, Fenerbahçe'ye yıkımı yaşatabilir
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, attığı gollerle takımını galibiyete taşırken, Katar'ın Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk takım olmasını sağladı. Yıldız futbolcu aynı zamanda ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en skorer futbolcusu olma unvanını kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcüyü bonservis bedelsiz kaçırma tehlikesi olan Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak konusu oldu.
2022 Dünya Kupası, Katar-Ekvador maçıyla başladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın 2 gol atarak Ekvador'a galibiyeti getirdiği karşılaşma sonrası, deneyimli santrfor tarihi performansıyla dünya gündemine oturdu.
Turnuvanın ilk iki golüne imza atan Enner Valencia, şimdide Dünya Kupası tarihine geçti. Ekvadorlu yıldız attığı 2 gol ile takımına galibiyeti getirirken, Katar'ın Dünya Kupası tarihinde açılış maçını kaybeden ilk takım olmasını sağladı.
Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Enner Valencia, maçın oyuncusu seçildi. Ekvadorlu yıldız, 5 gole ulaşarak ülkesinin formasıyla Dünya Kupası'ndaki en skorer futbolcusu oldu.
Valencia'nın bu performansı sonrası Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız ile ilgili gerçekleştireceği hamleler merak konusu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ekvadorlu futbolcuyu sarı-lacivertlilerin, bonservis bedelsiz kaçırma tehlikesi bulunuyor.