Büyük sürpriz! Samuel Chukwueze'nin menajeri Süper Lig deviyle görüşmek için İstanbul'da

Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürerken Milan forması giyen Samuel Chukwueze için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

İtalyan devi Milan'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve transfer görüşmelerinde bulunacağı iddia edildi. Calciomercato'nun haberine göre; Süper Lig devi Beşiktaş'ın Nijeryalı oyuncu Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Milan'da 36 maça çıkan Samuel Chukwueze, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM RAKAMLARI

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Nijerya Milli Takımı'nda 46 müsabakada süre aldı. Samuel Chukwueze bu mücadelelerde 7 kez rakip fileleri havalandırdı.