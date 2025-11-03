Haberler

Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmesinin ardından bir takımla anlaşamayan Alex Oxlade-Chamberlain, eski kulübü Arsenal'da antrenmanlara başladı. İngiliz futbolcu, formunu korumak adına U21 takımıyla çalışmalara başladı.

  • Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski kulübü Arsenal'in U21 takımına katıldı.
  • Chamberlain, ocak ayına kadar Arsenal U21 takımıyla antrenmanlara çıkacak.
  • Beşiktaş'ta oynadığı 50 maçta 6 gole katkı yaptı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain eski takımı Arsenal'e geri döndü.

ARSENAL'İN U21 TAKIMIYLA ÇALIŞIYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Chamberlain, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. İngiliz futbolcu, eski kulübü Arsenal'ın U21 takımına katılarak formunu kaybetmemek adına çalışmalara başladığı belirtildi. Henüz bir takımla anlaşmayan yıldız ismin ocak ayına kadar burada antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Liverpool'dan çok büyük umutlarla Beşiktaş'a imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, Türkiye'de tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta yalnızca 6 gole katkı yapabildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 357.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.