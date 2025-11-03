Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü
Beşiktaş'la sözleşmesini feshetmesinin ardından bir takımla anlaşamayan Alex Oxlade-Chamberlain, eski kulübü Arsenal'da antrenmanlara başladı. İngiliz futbolcu, formunu korumak adına U21 takımıyla çalışmalara başladı.
- Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski kulübü Arsenal'in U21 takımına katıldı.
- Chamberlain, ocak ayına kadar Arsenal U21 takımıyla antrenmanlara çıkacak.
- Beşiktaş'ta oynadığı 50 maçta 6 gole katkı yaptı.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain eski takımı Arsenal'e geri döndü.
ARSENAL'İN U21 TAKIMIYLA ÇALIŞIYOR
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Chamberlain, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. İngiliz futbolcu, eski kulübü Arsenal'ın U21 takımına katılarak formunu kaybetmemek adına çalışmalara başladığı belirtildi. Henüz bir takımla anlaşmayan yıldız ismin ocak ayına kadar burada antrenmanlara çıkacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Liverpool'dan çok büyük umutlarla Beşiktaş'a imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, Türkiye'de tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta yalnızca 6 gole katkı yapabildi.