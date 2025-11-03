Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain eski takımı Arsenal'e geri döndü.

ARSENAL'İN U21 TAKIMIYLA ÇALIŞIYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Chamberlain, çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor. İngiliz futbolcu, eski kulübü Arsenal'ın U21 takımına katılarak formunu kaybetmemek adına çalışmalara başladığı belirtildi. Henüz bir takımla anlaşmayan yıldız ismin ocak ayına kadar burada antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Liverpool'dan çok büyük umutlarla Beşiktaş'a imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, Türkiye'de tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta yalnızca 6 gole katkı yapabildi.