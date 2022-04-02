Büyük rezillik! Amedsporlular, Fenerbahçeli kadın futbolculara tekme tokat saldırdı - Haberler

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Büyük rezillik! Amedsporlular, Fenerbahçeli kadın futbolculara tekme tokat saldırdı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Amed SF - Fenerbahçe maçında saha karıştı. Amedli oyuncular, Fenerbahçe'nin öne geçmesinin ardından saldırıda bulundu. Tribünlerden yabancı madde atıldı. Fenerbahçe, sahayı polis eşliğinde terk etti.

Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı! DHA'nın aktardığı habere göre Ev sahibi takımın oyuncuları, Fenerbahçeli oyunculara saldırıda bulundu. Amed SF, maçta 2-1 geriye düşünce Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Tribünlerden de sahaya yabancı madde yağdı.

Büyük rezillik! Amed Spor'dan Fenerbahçe Kadın Futbol takımına saldırı

YARALILAR VAR

Polis eşliğinde soyunma odasına ulaşan Fenerbahçeliler'in son halleri kameralara yansıdı. Oyuncular soyunma odasından saldırı sonucu oluşan yaraları paylaştı. Fenerbahçeli oyuncular, yerde tekmelenen arkadaşları olduğunu ifade etti.

Büyük rezillik! Amed Spor'dan Fenerbahçe Kadın Futbol takımına saldırı

Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe, Amed SK, Spor, Haberler

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