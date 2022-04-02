Büyük rezillik! Amedsporlular, Fenerbahçeli kadın futbolculara tekme tokat saldırdı
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Amed SF - Fenerbahçe maçında saha karıştı. Amedli oyuncular, Fenerbahçe'nin öne geçmesinin ardından saldırıda bulundu. Tribünlerden yabancı madde atıldı. Fenerbahçe, sahayı polis eşliğinde terk etti.
Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı! DHA'nın aktardığı habere göre Ev sahibi takımın oyuncuları, Fenerbahçeli oyunculara saldırıda bulundu. Amed SF, maçta 2-1 geriye düşünce Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Tribünlerden de sahaya yabancı madde yağdı.
YARALILAR VAR
Polis eşliğinde soyunma odasına ulaşan Fenerbahçeliler'in son halleri kameralara yansıdı. Oyuncular soyunma odasından saldırı sonucu oluşan yaraları paylaştı. Fenerbahçeli oyuncular, yerde tekmelenen arkadaşları olduğunu ifade etti.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022