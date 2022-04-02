Büyük rezillik! Amedsporlular, Fenerbahçeli kadın futbolculara tekme tokat saldırdı

Amed SF ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştı! DHA'nın aktardığı habere göre Ev sahibi takımın oyuncuları, Fenerbahçeli oyunculara saldırıda bulundu. Amed SF, maçta 2-1 geriye düşünce Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Tribünlerden de sahaya yabancı madde yağdı.

YARALILAR VAR

Polis eşliğinde soyunma odasına ulaşan Fenerbahçeliler'in son halleri kameralara yansıdı. Oyuncular soyunma odasından saldırı sonucu oluşan yaraları paylaştı. Fenerbahçeli oyuncular, yerde tekmelenen arkadaşları olduğunu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor