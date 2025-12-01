Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyle kapanıyor. Liderlik koltuğu, namağlup unvanı, kritik sakatlık dönüşleri ve 100 yılı aşan rekabetin tarihi verileri bu maça damga vuruyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun en kritik maçlarından birinde Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, son 5 maçını kazanarak formda bir şekilde derbiye geliyor. Tedesco'nun ekibi 31 puanla ikinci sırada yer alırken, galibiyet halinde liderliği ele geçirecek. Galatasaray ise 13 maçta 10 galibiyetle zirvede. Okan Buruk'un öğrencileri, Kadıköy'den puanla ayrılması hâlinde liderliklerini koruyacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK, GALATASARAY'DA 6 ÖNEMLİ KAYIP

Fenerbahçe'de kadro dışılar dışında eksik yok. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Szymanski'nin 11'de başlaması beklenmezken, karar maç saatinde verilecek.

Galatasaray'da ise tablo farklı.

Sakatlar: Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu

Cezalılar: Sallai, Eren Elmalı, Metehan Baltacı

Ismail Jakobs'un durumu maç saatinde belli olacak.

Buna karşın üç kritik isim derbiye yetişti:

Osimhen, Lemina ve Yunus Akgün antrenmanda takımla çalıştı ve Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahada olacak.

404. RANDEVU

İki ezeli rakip tarihte 404. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe: 149 galibiyet

Galatasaray: 130 galibiyet

Beraberlik: 124

Kadıköy'de ise son 8 yılda tablo tersine dönmüş durumda. Galatasaray, 9 resmi maçta sadece 1 kez kaybetti; 5 kez kazandı.

DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Son 64 lig derbisinde ilk golü atan takım sadece 5 kez yenildi.

Galatasaray bu sezon ilk golü attığı 8 maçın 8'ini kazandı.

Fenerbahçe ilk golü bulduğu 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bu rekabette en çok kırmızı kart çıkan eşleşme: 58 kırmızı kart.

Galatasaray, Kadıköy'de son 6 maçın 4'ünü kazandı.

TRENDDEN NOTLAR

Fenerbahçe, Tedesco döneminde Süper Lig'de en çok puan toplayan takım (24).

Galatasaray, Okan Buruk'un göreve geldiği 2022/23'ten bu yana İstanbul derbilerinin en çok kazananı (32 galibiyet).

Fenerbahçe'nin namağlup serisi devam ediyor (9G 4B).

Okan Buruk, dış sahada hiçbir zaman üst üste iki yenilgi yaşamadı (61 maç).

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.