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Büyük heyecan başlıyor! İşte Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri

Spor Haberleri

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleler yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Fenerbahçe'nin maç yapmayacağı haftada Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleler yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

AÇILIŞ GİRESUN'DA

Haftanın açılış mücadelesinde Giresunspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

FENERBAHÇE BAY GEÇECEK

Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir'in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor-Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.

25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;

Cuma:

  • 20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

11 Mart Cumartesi:

  • 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
  • 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

12 Mart Pazar:

  • 13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
  • 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan

13 Mart Pazartesi:

  • 20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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