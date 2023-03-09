Büyük heyecan başlıyor! İşte Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleler yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Fenerbahçe'nin maç yapmayacağı haftada Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleler yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
AÇILIŞ GİRESUN'DA
Haftanın açılış mücadelesinde Giresunspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
FENERBAHÇE BAY GEÇECEK
Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir'in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor-Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.
25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;
Cuma:
- 20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi:
- 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
- 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
12 Mart Pazar:
- 13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
- 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
13 Mart Pazartesi:
- 20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler