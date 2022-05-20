Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı - Haberler

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Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı

Haberler.com - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de çok iyi bir sezon geçirerek aynı puanda olduğu Ümraniyespor ile beraber ligi ilk iki sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü'nün bayrakları İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı.

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyip, Ümraniyespor ile beraber Spor Toto 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yarın oynanacak olan Keçiörengücü karşılaşmasının bitimiyle şampiyonluk kupasını kaldırıp kutlamalara başlayacak. Öte yandan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü bayrakları, İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, üzerinde "Şampiyon Ankaragücü" yazılı Ankaragücü bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şampiyon Ankaragücü, Ankaragücü bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak." ifadeleri yer aldı.

Büyük coşku! İstanbul'da köprüler sarı-lacivertli bayraklarla donatıldı

Ankaragücü 1. Lig'in son haftasında yarın saat 16.00'da Keçiörengücü'yle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, maçın ardından üstü açık otobüsle Ulus'taki 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde kutlama yapacak. Ankaragücü'ne kupasının verileceği etkinlikte çeşitli sanatçılar konser verecek.

Haberler.com - Spor

Ankaragücü, Şampiyon, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

blacksocks:

Rambo Okan VS Benekli Ayhan Round 1 , FIGHT .!

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