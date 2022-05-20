Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı - Haberler

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyip, Ümraniyespor ile beraber Spor Toto 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yarın oynanacak olan Keçiörengücü karşılaşmasının bitimiyle şampiyonluk kupasını kaldırıp kutlamalara başlayacak. Öte yandan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü bayrakları, İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı.

BAYRAKLAR KÖPRÜLERE ASILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, üzerinde "Şampiyon Ankaragücü" yazılı Ankaragücü bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

"YER YERİNDEN OYNAYACAK"

Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şampiyon Ankaragücü, Ankaragücü bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak." ifadeleri yer aldı.

SON MAÇINA ÇIKIYOR

Ankaragücü 1. Lig'in son haftasında yarın saat 16.00'da Keçiörengücü'yle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, maçın ardından üstü açık otobüsle Ulus'taki 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde kutlama yapacak. Ankaragücü'ne kupasının verileceği etkinlikte çeşitli sanatçılar konser verecek.

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