Büyü bozuldu! Basketbol tarihine geçen inanması güç rekor son buldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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NBA tarihine geçen bir rekor son buldu. Basketbol tarihinin en iyi şutörlerinden biri olarak adlandırılan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Stephen Curry'nin 233 maçtır üçlük isabeti bulma serisi sona erdi.
NBA'in tartışmasız en iyi şutörlerinden biri olan Curry,final serisinin 5. maçında üçlük isabeti bulamayınca NBA tarihinin en uzun serisi sona ermiş oldu. Yıldız basketbolcu tam 4 yıl sonra bir maçı üçlük atmadan tamamladı.
SERİDE WARRİORS ÖNDE
NBA finalinde Golden State Warriors, Boston Celtics'i 104-94 yendi seride 3-2 öne geçti. Warriors, bir galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Golden State'te Andrew Wiggins 26, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.