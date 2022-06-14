Büyü bozuldu! Basketbol tarihine geçen inanması güç rekor son buldu

NBA'in tartışmasız en iyi şutörlerinden biri olan Curry,final serisinin 5. maçında üçlük isabeti bulamayınca NBA tarihinin en uzun serisi sona ermiş oldu. Yıldız basketbolcu tam 4 yıl sonra bir maçı üçlük atmadan tamamladı.

SERİDE WARRİORS ÖNDE

NBA finalinde Golden State Warriors, Boston Celtics'i 104-94 yendi seride 3-2 öne geçti. Warriors, bir galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Golden State'te Andrew Wiggins 26, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.