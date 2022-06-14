Büyü bozuldu! Basketbol tarihine geçen inanması güç rekor son buldu - Haberler

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Büyü bozuldu! Basketbol tarihine geçen inanması güç rekor son buldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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NBA tarihine geçen bir rekor son buldu. Basketbol tarihinin en iyi şutörlerinden biri olarak adlandırılan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Stephen Curry'nin 233 maçtır üçlük isabeti bulma serisi sona erdi.

NBA'in tartışmasız en iyi şutörlerinden biri olan Curry,final serisinin 5. maçında üçlük isabeti bulamayınca NBA tarihinin en uzun serisi sona ermiş oldu. Yıldız basketbolcu tam 4 yıl sonra bir maçı üçlük atmadan tamamladı.

Büyü bozuldu! Basketbol tarihine geçen inanması güç rekor son buldu

SERİDE WARRİORS ÖNDE

NBA finalinde Golden State Warriors, Boston Celtics'i 104-94 yendi seride 3-2 öne geçti. Warriors, bir galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Golden State'te Andrew Wiggins 26, Klay Thompson ise 21 sayı kaydetti.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Golden State Warriors Boston Celtics Stephen Curry Spor Haberler

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