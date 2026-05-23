BUÜ'lü atletlerden büyük başarı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği dereceler ve kırdığı rekorla podyuma damgasını vurdu.

İzmir Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda BUÜ'yü temsil eden sporcu öğrenciler, zorlu müsabakalarda üstün bir performans sergileyerek önemli derecelere imza attı.

Bir Türkiye rekoru, iki Türkiye üçüncülüğü

Şampiyonanın en dikkat çeken başarısı Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Berke Akçam'dan geldi. Erkekler 400 metre yarışında piste çıkan başarılı milli sporcu, 46.48 saniyelik derecesiyle kariyerine ve üniversitesine bir büyük gurur daha ekledi. Akçam, bu derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

BUÜ'nün kadın atletleri de şampiyonadan madalyalarla döndü. 400 metre engelli yarışında mücadele eden Berfin Babat, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Öte yandan, takım ruhunu piste yansıtan 4x100 metre kadın bayrak takımı da başarılı bir grafik çizdi. Zeynep Kuran, Gülşah Cebeci, Berfin Babat ve Iraz Engin'den oluşan BUÜ takımı, birbirleriyle sergiledikleri uyumlu yarışın ardından Türkiye üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Şampiyona sürecinde öğrencilere, Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Vatansever ile atletizm dersi sorumlusu Cumali Umutcan Emektaş eşlik ederek teknik ve moral desteği sağladı.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Elde edilen başarıları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İzmir'den gelen zafer haberlerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Şampiyonada dereceye girerek kürsüye çıkan tüm sporcu öğrencileri gönülden kutlayan Rektör Yılmaz, üniversiteyi sahada başarıyla temsil eden gençlere ve bu süreçte onlara rehberlik ederek başarıda büyük emeği bulunan akademik kadroya teşekkürlerini ileterek başarılarının devamını diledi. - BURSA

