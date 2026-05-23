Haberler

BUÜ'lü atletlerden büyük başarı

BUÜ'lü atletlerden büyük başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda bir Türkiye rekoru, iki Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük başarı elde etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği dereceler ve kırdığı rekorla podyuma damgasını vurdu.

İzmir Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda BUÜ'yü temsil eden sporcu öğrenciler, zorlu müsabakalarda üstün bir performans sergileyerek önemli derecelere imza attı.

Bir Türkiye rekoru, iki Türkiye üçüncülüğü

Şampiyonanın en dikkat çeken başarısı Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Berke Akçam'dan geldi. Erkekler 400 metre yarışında piste çıkan başarılı milli sporcu, 46.48 saniyelik derecesiyle kariyerine ve üniversitesine bir büyük gurur daha ekledi. Akçam, bu derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

BUÜ'nün kadın atletleri de şampiyonadan madalyalarla döndü. 400 metre engelli yarışında mücadele eden Berfin Babat, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Öte yandan, takım ruhunu piste yansıtan 4x100 metre kadın bayrak takımı da başarılı bir grafik çizdi. Zeynep Kuran, Gülşah Cebeci, Berfin Babat ve Iraz Engin'den oluşan BUÜ takımı, birbirleriyle sergiledikleri uyumlu yarışın ardından Türkiye üçüncüsü olarak kürsüdeki yerini aldı.

Şampiyona sürecinde öğrencilere, Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Vatansever ile atletizm dersi sorumlusu Cumali Umutcan Emektaş eşlik ederek teknik ve moral desteği sağladı.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Elde edilen başarıları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İzmir'den gelen zafer haberlerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Şampiyonada dereceye girerek kürsüye çıkan tüm sporcu öğrencileri gönülden kutlayan Rektör Yılmaz, üniversiteyi sahada başarıyla temsil eden gençlere ve bu süreçte onlara rehberlik ederek başarıda büyük emeği bulunan akademik kadroya teşekkürlerini ileterek başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

Alperen'e canlı yayında çirkin saldırı
Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba diyalog: Aziz Yıldırım 20 sene anamı ağlattı

Hakan Safi ve Rambo Okan arasında bomba Aziz Yıldırım diyaloğu

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü