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Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen AZ Alkmaar'ın başarısı Hollanda basınında geniş yankı buldu. Galatasaray'ın Avrupa'ya veda ettiği maç, Hollanda gazetelerinin manşetlerinde yer aldı. Hollanda basını, AZ'nin iyi performansını ve Galatasaray'ın çözüm bulamamasını öne çıkardı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalıp Avrupa'ya veda etti. AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı elediği maç, Hollanda basınında manşetleri süsledi.

Hollanda basınında Galatasaray-AZ Alkmaar maçının yankıları şöyle;

Volkskrant: AZ, Türkiye liginin lideri karşısında oynadığı iki maçta da son derece etkileyici bir performans ortaya koydu. Avrupa Ligi'nin en genç takımı olan AZ'nin, Galatasaray'ın tecrübeli yıldızlarına karşı nasıl mücadele ettiğini görmek harikaydı. Türkiye'nin en üst düzey takımı, AZ'nin boğazına bıçak dayayacak kadar sıkı bir ekip olmaktan ziyade, iyi maaş alan yıldızlardan oluşan bir ekip gibi görünüyordu.

Voetbalzone: Mükemmel bir performans sergileyen AZ, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

NOS: AZ, Galatasaray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

AD: AZ, Galatasaray karşısında İstanbul'da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri İstanbul'da çözüm bulamadı.

NU: AZ, Galatasaray'ı rahat geçti ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı nakavt etti.

ESPN: AZ iyi bir performans göstererek Avrupa Ligi'nde turladı. AZ'nin ilk maçtaki üstünlüğü İstanbul'da hiç tehlikeye girmedi.

AZFanpage: AZ kontrolü elinde tuttu ve 4-1'lik skorun ardından hiç sıkıntı yaşamadı. AZ'nin ilk yarıda köşeye sıkışacağını düşünenler yanıldı.

FCUpdate: AZ, perşembe akşamı fazla zorlanmadan Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Vi: AZ, Galatasaray'a karşı fırsatçılığı ve baskısıyla göz doldurdu.

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Hakem faktörü yanında olmadığı için Buruk Okan'ın Alkmaar karşısında çözüm üretemediği çok doğru bir tespit.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Takke düştü kel göründü..Türkiye de ayak oyunları ile şampiyon olan bir takım avrupa'da başarısız olmasının tek sebebi Türkiye de gördüğü haksız desteği alamamasıdır. Cincona haksızlık yapılmıştır..ve avrupa'da şampiyon olması engellenmiştir;))))

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

galatasaraydan hiç bir cacık olmaz herkes iose mourinhio'nun fenerbahçesini izlesin yolun sonu uefa final'i herkes yerini bilsin aslan kedi oldu...

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Galatasaray bu ligi domine eder çünkü arkasında kimler var biliyorsunuz

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Bu sitenin spor editörlerinin gs pompalaması sıktı artık . 2017de Bjk Şampiyonlar liginde namağlup çıktığında bütün avrupa ve güney amerika bjkyi konuşuyorken biz bunsitede tek haber bile göremedik hala o haberler sosyal medyada dolaşıyor oysaki

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Haber Yorumlarıhatice kerzan:

Galatasaray da iş yok. AZ top falan oynamadı oynamış olsa idi sonuç 8-2 biterdi. Aynı Young Boys gibi AZ nin bir sonraki rakibine dikkat edelim. AZ kötü takımdır demiyorum. GS Amatör futbol takımı. Maçın 80. dakikası oyuncuları apar topar derbi için alıyor hoca Az Alkmar'ı eleyeydinde Fenere 5 kere yenileydin. İşiniz gücünüz Türkiye içerisi rize konya falan yenin. Dışarda adamlar paçavra yapıyor. Banane feneri yenmişin yenmemişin AZ maçları Bir GS li için utançtır adamlar eze eze

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Haber YorumlarıMGk:

Yaşar Ünal Çaykur Rize - Fenerbahçe maçından sonra bize hakem demeyin gözünüzü seveyim komik kaçıyor

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Haber YorumlarıDağıstan:

Trilyonlar sayılıyor topçulara, sonuç sıfır. Taraftara oluyor olan

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