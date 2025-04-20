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Bütün ülke bu olayı konuşuyor! Icardi sevinci yapan futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Bütün ülke bu olayı konuşuyor! Icardi sevinci yapan futbolcu hayatının şokunu yaşadı
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Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevinci Brezilya'da bir futbolcunun kırmızı kart görmesine sebep oldu. Arjantinli yıldızın ellerini kulaklarına götürdüğü gol sevincini yapan Serie B takımlarından Vila Nova'nın futbolcusu Elias için hakem raporunda "Rakip taraftarlara karşı kışkırtıcı ve alaycı hareketler yaptığı" yazıldı. Ülke basını bu olayı "Utanç verici" olarak nitelendirdi.

Brezilya Serie B'nin 3. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Goias–Vila Nova karşılaşması, sadece golleriyle değil, son dakikalardaki golden sonra Galtasaray'ın yıldızı Icardi ile özdeşleşen gol sevincine verilen cezayla gündem oldu.

ICARDI SEVİNCİNE KIRMIZI KART

Vila Nova maçın 89. dakikasında Arilson'un golüyle 2-2 eşitliği yakaladı. Vila Nova sağ beki Elias, gol sevincini elini kulaklarına götürerek yaşadı. Son dönemde Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yapan Elias, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.

Bütün ülke bunu konuşuyor! Icardi sevinci yapan futbolcu, hayatının şokunu yaşadı

TÜM ÜLKE BU OLAYI KONUŞUYOR

Elias'ın gol sevinci sonrası kırmızı kart görmesi Brezilya basınında geniş yankı uyandırdı. Ülke basını kararın utanç verici olduğunu yazdı. Öte yandan hakem raporunda Elias'ın gol sevincinde "Rakip taraftarlara karşı kışkırtıcı ve alaycı hareketler yaptığı" yazıldı.

Bütün ülke bunu konuşuyor! Icardi sevinci yapan futbolcu, hayatının şokunu yaşadı

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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