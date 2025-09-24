Haberler

Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler

Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler
Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler
Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında açıklama yaptığı hakem Arda Kardeşler, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Şu an hedef konumundayım" dedi.

Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında açıklama yaptığı hakem Arda Kardeşler, HT Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Hacıosmanoğlu'nun ifadeleri hakkında konuşan Kardeşler, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi" dedi.

"HEDEF KONUMUNDAYIM"

Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım" dedi.

"AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Son olarak Arda Kardeşler, "Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (5)

Alper eren:

as düdüğünü usulce s..... giiiit.

2
4
yanıtYanıtla
Selimk:

para karşılığı hatalar yapılabiliyor

1
0
yanıtYanıtla
5g82znc92j:

bir GS uşağı daha gitti

1
0
yanıtYanıtla
mardinli yiğit:

Çok çekingen bir açıklama yapmışsın, tabi hak veriyorum sana sonuçta gücün yok etkin yok.. sessiz kalsaydın daha iyi ve etkili olurdu.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
