Bütün senaryolar boşa çıktı! Mbappe'den geleceği için net açıklama

Fransız devi PSG'den gönderileceği iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kylian Mbappe, geleceği ile ilgili net bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "Ne satılmayı ne de Real Madrid'e gitmeyi istedim. PSG ile bir uzatma hakkında hiç konuşmadık ama gelecek sezon burada kalacağım için mutluyum" dedi.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, İtalyan basınına verdiği röportajla geleceğine dair net konuştu.

"BURADA KALACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Başarılı futbolcu, takımdan ayrılacağı iddiaları için, "Ne satılmayı ne de Real Madrid'e gitmeyi istedim. Sadece sözleşmede ön görülen ek yılı aktif hale getirmek istemediğini söyledim. PSG ile bir uzatma hakkında hiç konuşmadık ama gelecek sezon burada kalacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALISINIZ"

Öte yandan Devler Ligi'ni kazanmak istediğini söyleyen 24 yaşındaki yıldız, "Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ancak sürekli talepkar olmalısınız, aksi takdirde size hiçbir şeyin önceden yazılmadığını hatırlatacak bir takım her zaman vardır. Çok az insan Inter'in finale çıkabileceğini düşünüyordu ama sonunda kazanmaya çok yaklaştılar. Diğerlerinden daha iyi olmak için çok çalışmalısınız" ifadelerini kullandı.

51 GOLE KATKI VERDİ

Fransız deviyle bu sezon toplamda 43 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 41 gol atarken 10 da asist kaydetti.