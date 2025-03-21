Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İşte dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarının bilançosu
İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi

İstanbul'da yapımı devam eden metrolar bakanlığa devredildi
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo
Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Bütün Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor

Bütün Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Benfica'da oynayan milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz basını, milli futbolcuların performansını övgüyle karşıladı ve galibiyette büyük rol oynadıklarını ifade etti.

A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM OLDULAR

Maça ise Benfica'da oynayan milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Orkun Kökçü karşılaşmanın gol perdesini açarken Kerem Aktürkoğlu ise 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

İşte atılan manşetler;

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, "Türkiye'nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi için, "Benfica'ya sevindirici haber" başlığı kullanıldı.

Bola na Rede'de yer alan haberde ise A Milli Takım'ın galibiyetinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün parladığı belirtildi.

Futebol 365 de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansına dikkat çekti ve milli futbolcuların galibiyete büyük katkı sağladıklarını manşetlerine taşıdı.

Somos Fanatico'da Kerem Aktürkoğlu'nun omuz hareketiyle gol attığı an ön plana çıkarıldı. Milli futbolcuya "Harry Potter" vurgusu yapılırken, "Sihirli bir performansa imza attı" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title