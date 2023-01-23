Herkes onu konuşuyor! Fatih Terim'in sağ kolu, İtalya'yı salladı

Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, Roma U18 takımı ile şampiyonluğa koşuyor. 15 karşılaşmadan 30 puan toplayarak şampiyonluğun favorisi haline gelen Roma U18 takımının hocası Tuğberk Tanrıvermiş, İtalyan basınının dikkatini çekti.

İtalyan ekibi Roma'nın U18 takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da gösterdiği performans ile gündeme gelmeye başladı. U18 takımıyla kazandığı maçlar ve oynattığı oyunlarla manşetleri süslemeye devam ediyor.

ŞAMPİYONLUĞA OYNUYOR

Tanrıvermiş'in başında olduğu İtalyan ekibi Roma U18 takımı bu sezon 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yerleşmeyi başardı. Puan tablosunda Lecce 26 puanla ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor. Son karşılaşmada ise derbide galibiyet ile ayrılmayı başaran Roma U18, son olarak Napoli U18'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

FATİH TERİM'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray'da Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Bu görevin yanı sıra Sarı-Kırmızılı ekipte altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yapmıştı.

"NAPOLİ DEPLASMANLARI HER ZAMAN ZORLU GEÇMİŞTİR"

NTV Spor'a özel açıklamalarda bulunan genç antrenör,"Napoli deplasmanları her zaman çok zorlu geçmiştir. Oyuncularım maçın son dakikasına kadar takım halinde mücadele ettiler ve özellikle bire bir duellolarda iyi direnç gösterdiler.'' dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Napoli mücadelesini de değerlendiren Tanrıvermiş, ''Rakip kaleye geldiğimizde ataklarımızı etkili şekilde sonuçlandırmayı bildik. Maçın başından sonuna sahada konsantre bir takım vardı. Bu galibiyetin takıma önemli bir hava katacağı kesin. Ayaklarımız yere basarak hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.