Büşra Işıldar Dünya Boks Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı rakibi Emma Sue Greentree'yi yenerek finale yükseldi. Maçın sonuçları 4-1 ve 3-2'lik raundlarla belirlendi. Büşra, finalde İrlandalı Aoife O'rourke ile karşılaşacak.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, yarı finalde Avustralyalı Emma Sue Greentree ile karşılaştı. Birinci ve ikinci raundları 4 - 1, üçüncü raundu ise 3-2 alan Fenerbahçeli milli boksör, maçı 4 - 1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Büşra Işıldar finalde yarın saat 15.30'da İrlandalı Aoife O'rourke ile karşılaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu da bu akşam saat 20.00'de 51 kilo yarı finalinde Özbek Feruza Kazakova ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

